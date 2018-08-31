亞運棒球》殘念！台輸日5分 明只能與中國爭銅牌

台灣隊遭完全封鎖，無緣金牌戰。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運棒球今晚台日大戰，台灣若贏球或輸2分以內，就能晉級金牌戰，輸3分以上就只能打銅牌戰，可惜最終台灣以0:5不敵日本，無緣爭金。

這屆亞運棒球採超級循環賽制（Super Round），要將預賽成績帶進複賽計算，複賽台日大戰結束後，台、日、韓3隊各自對戰成績皆為1勝1敗，經比較對戰優質率（TQB；Team Quality Balance），南韓+3分、日本+1分、台灣-4分，由日韓攜手晉級明天下午5點所進行的金牌戰，明天中午12點台灣只能和中國爭銅牌。

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此役2局上日本展開攻勢，辻野雄大敲出一壘安打，接著盜壘並趁捕手黃佳瑋傳球失誤攻佔三壘，森下翔平敲二壘安打先得1分，清柳匠適時敲安再添1分，日本取得2:0領先。

2局下台灣反攻，兩出局滿壘情況下，林承飛遭三振結束這個半局。3局下一出局一三壘有人，隊長林加祐先遭三振，下一棒詹子賢擊出游擊滾地球，青柳匠接球後傳二壘形成封殺，台灣攻勢再度受挫。

6局上田村強轟出陽春砲，取得3:0領先，這一棒也把台灣隊先發投手林樺慶打退場，此役林樺慶投5.2局被敲出4支安打，飆3K、1保送，失3分吞下敗投。

7局上日本攻勢再起，近本光司獲保送，接著盜上二壘，松本桃太郎敲安帶有1分打點，8局上田村強和木南了先後敲安再下一城，台灣隊反攻無力，終場就以5分之差落敗。

日本推出王牌投手岡野祐一郎先發，投5.2局被敲6支安打，送出7次三振、1保送，無失分奪勝投，荒西祐大後援3.1局被敲1安，飆3K、無失分，兩人聯手封鎖台灣打線。

台灣隊先發投手林樺慶。（特派記者陳志曲攝）

台灣隊遭完全封鎖，無緣金牌戰。（特派記者陳志曲攝）

台灣隊遭完全封鎖，無緣金牌戰。（特派記者陳志曲攝）

台灣隊遭完全封鎖，無緣金牌戰。（特派記者陳志曲攝）

台灣隊遭完全封鎖，無緣金牌戰。（特派記者陳志曲攝）