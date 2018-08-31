亞運》高醫大高材生奪台灣第15金 趙祖政原已放棄溜冰

趙祖政獲得金牌。（奧會提供）

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕亞運滑輪溜冰男、女20公里公路賽今登場，台灣複製世大運10金的氣勢，「水雞」趙祖政在男子組衝出33分51秒418，勇奪金牌。兩名南韓崔光浩（音譯）與宋金森（音譯）夾擊失敗，分居二、三名。

本屆男子組競爭激烈，教練林詠翔透露，根據情蒐顯示，「南韓通常於最後200公尺發動突擊，兩名選手經驗老到，又是老搭檔，甚至可能會出現犧牲打。我們設計戰術於400公尺就率先攻擊，收到很好的效果。」

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趙祖政則表示，「提前於400公尺出擊，主要是讓自己處於主動權，也提防對手的小動作，讓戰局出現變化，過彎後的最後300公尺，對手沒跟上來，我就將速度開到最大，直接衝到終點。」

就讀高雄醫學大學物理治療學系的高材生趙祖政，同時兼顧溜冰與學業，但去年世大運選拔失利，一度迷失自我，原打算放棄溜冰，專注於學業，所幸恩師黃錦龍教練重建信心，讓趙祖政赴美接觸滑冰，藉由不同領域和美式的訓練，幫助趙祖政重返比賽舞台，成為奪金背後的功臣。

趙祖政說，在美國學到很多科學化的訓練方式，但最重要的是讓自己休息，以前繃太緊，越低潮練越多，卻造成反效果；返台之後，按照美國的訓練方式，替自己擬了一份亞運備戰菜單，效果非常佳。

趙祖政拿下本次亞運第15金。（奧會提供）