詹皓晴發球失常 美網女雙止步第2輪

〔中央社〕台灣網球好手詹皓晴與中國女將楊釗(火宣)搭檔，今天在美網女雙第2輪賽事迎戰美國組合，詹皓晴被破5個發球局，最終以7比5、2比6、6比7（5比7）輸球，遭淘汰出局。

2018美國網球公開賽進入第5天賽程，名列女子雙打第10種子的詹皓晴與楊釗(火宣)，中午在第13球場迎戰美國女將多海德（Caroline Dolehide）與麥海爾（Christina McHale），尋求闖進16強。

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詹皓晴首盤兩度被破發，之後都能反破對手發球局。5比5平手情況下，詹皓晴與楊釗(火宣)第11局逼出3個破發點，最終靠對手截擊出界，成功破發，以6比5超前。詹皓晴隨後保發，以7比5拿下首盤。

到了第2盤，詹皓晴仍未找回發球感覺，連連被對手強攻，兩度被破發，又無法反破對手發球局，以2比6輸掉這盤。

第3盤，詹皓晴與楊釗(火宣)率先破發，但詹皓晴之後未保住發球局，拱手讓出領先優勢。兩人在4比5落後情況下遭遇破發危機，但成功化解賽末點，一路將比賽逼入搶七。在搶七大戰，這對海峽組合一度取得5比3領先，可惜被對手連追4分，以5比7輸掉決勝局。

詹皓晴與楊釗(火宣)此役僅發出一記愛司球，不如對手的9記，致勝球也以36比56屈居劣勢，16次非受迫性失誤雖比對手少一半，仍難擋美國組合強勢進攻，苦戰1小時54分後吞敗。

詹皓晴今年與楊釗(火宣)多次合作，曾在2月的杜拜網球錦標賽奪冠，兩人7月在溫布頓網球錦標賽再度搭檔，止步第2輪，如今美網也在第2輪遭淘汰。

另外，去年美網混雙奪得亞軍的詹皓晴，昨天與芬蘭選手康提能（Henri Kontinen）搭檔，以4比6、4比6敗給美國組合高夫（Cori Gauff）與尤班克斯（Christopher Eubanks），混雙首輪遭淘汰出局。（編輯：徐睿承）1070901