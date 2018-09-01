美網》詹皓晴/楊釗煊「海峽組合」次輪受挫 無緣女雙16強

〔體育中心／綜合報導〕美國網球公開賽進入第五天，我國好手詹皓晴與才剛在亞運交手的中國女將楊釗煊搭擋，組成「海峽組合」，今在女雙第2輪賽事出賽，儘管2人一開賽就搶下首局，但搶七決勝盤卻連丟4分，最終以7：5、2：6、6：7（5：7），遭地主隊美國組合淘汰出局。

剛在亞運分獲女雙金銀牌的詹皓晴與楊釗煊，來美網從對手變隊友，首輪輕鬆過關後，今迎戰美國女將多海德（Caroline Dolehide）與麥克海兒（Christina McHale）。

請繼續往下閱讀...

此役首盤詹皓晴雖兩度遭破發，但之後都能反破對手發球局，不過美國組合展現絕佳默契，前8局打完取得5：3超前，但詹皓晴與楊釗煊此時吹起反攻號角、開始反撲，最終連續破發連贏4局，後來居上以7：5拿下首盤。

而次盤，楊釗煊和詹皓晴體力下滑，反觀美國組合卻打得虎虎生風，詹皓晴發球連連遭對手強攻，兩度被破發，又無法攻破對方的發球局，最後以2：6丟掉第二盤。

第3盤「海峽組合」率先破發，但卻無法守住發球局，拱手讓出領先優勢，不過兩人在4：5落後情況下遭遇破發危機，但成功化解賽末點也將比賽逼進搶七。

而在搶七大戰這對海峽組合一度取得5：3領先，但卻自亂陣腳在最後連續出現多次失誤，最終被對手連追4分，以5：7輸掉決勝局。

詹皓晴今年與楊釗煊曾在2月的杜拜網球錦標賽奪冠，7月在溫布頓網球錦標賽再度搭檔，但跟美網一樣，同樣在第2輪就遭淘汰出局。

詹皓晴與中國楊釗煊美網次輪受挫，無緣晉級女雙16強。（資料照，詹皓晴提供）