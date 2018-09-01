MLB》又是投打二刀流！羅倫森打擊還比打者強（影音）

羅倫森。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕羅倫森（Michael Lorenzen）繼之前在單周敲出3支全壘打，昨天在紅人對上釀酒人的比賽中又敲出三分砲，本季已累積4轟，但他卻是一名貨真價實的中繼投手。

不像投打二刀流大谷翔經常以指定打擊的身分出賽，身處國聯球隊的羅倫森本季23個打數只有一次是以右外野手的身分上場，其他皆是以投手身分上場打擊，但打到目前為止，他卻繳出兩成六一的打擊率和破表的1.074OPS（攻擊指數），且包含今年球季，羅倫森已連續三年敲出全壘打，對投手而言是相當不可思議的成績。

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羅倫森在六月時一度繳出單周三轟的表現，也讓許多打者自嘆不如，自家捕手巴恩哈特（Tucker Barnhart）就說，「我保證打擊並不是那麼容易的事，但你們有看過這麼誇張的嗎?」事實上，連羅倫森本人都難以置信，也讓他直呼這是一種超乎現實的感覺。

但羅倫森不僅在打擊區上表現精彩，同時也是一名稱職的中繼投手，他的使用球種有滑球、卡特、變速、曲球，另外直球均速也有95英哩的水準（約153公里）。本季57.2局的投球，拿下1勝1敗，自責分率3.12的成績，也是除了大谷翔平之外，另一位投打兼具的球員。