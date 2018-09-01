世界盃女棒賽》打線遭封鎖無緣奪冠 台灣女將仍寫隊史最佳

台灣隊先發投手胡瀞文。（取自WBSC推特）

〔體育中心／綜合報導〕在美國佛羅里達舉行的2018世界盃女子棒球賽，台灣隊今在冠軍戰對上強敵日本，打線遭對方兩任投手封鎖，雖最終以0：6不敵對手，但本屆不但首度挺進冠軍賽，勇奪亞軍也締造隊史最佳成績。

台灣隊今天推出胡瀞文掛帥先發，首局遭遇亂流被敲3安失2分，第二局再掉1分，不過第三局即時回穩，雖然保送了川端友紀，但穩穩抓下3個出局數沒有再失掉任何分數。

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Hu Ching Wen K2 pic.twitter.com/J2rwxh8zCX — WBSC #WomensBaseball（@WBSC） August 31, 2018

4局下台灣隊換上對加拿大繳出好表現的投手黃巧芸，但首名打者就靠著失誤上壘，雖後又被敲出2安，守備上也發生失誤，再掉2分，最後僅解決一個出局數，就被換下場休息，所幸後援登板的賴巧綺則是穩住陣腳，2.2局沒有再失分，僅被敲出1支安打，另有1保送。

而在打擊方面台灣隊全隊敲出6安，雖只輸日本隊2支，可惜攻勢無法有效串連，而旅美台將曾仁和的姐姐曾琪此役單場3打數敲出2安，表現亮眼；而這次世界盃打擊率4成71的楊佳惠，此役則是3打數敲出1安打。

日本隊擊敗台灣後也順利完成6連霸，9場比賽總共僅掉4分，投手戰力相當恐怖，台灣今在冠軍戰雖無法突破對方投手封鎖，以0：6吞敗，但仍拿下隊史最佳第二名。而加拿大與美國激戰到延長賽第10局才分出勝負，加拿大最後以8：5獲勝，本屆以第三名坐收。

台灣隊不敵日本無緣奪冠，但仍創下隊史最佳。（取自WBSC官網）

日本隊締造6連霸。（取自WBSC推特）