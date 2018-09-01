NBA》爆氣摔爛球迷手機 「神經刀」今去警察局報到

騎士隊後衛「神經刀」J.R.史密斯又闖禍，摔壞球迷手機今到警局自首。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士隊後衛「神經刀」又闖禍！J.R.史密斯（J.R. Smith）今天前往紐約一間警察局自首，起因竟是7月底他搶走一名球迷的手機，並拋擲到附近工地，造成對方手機毀損。

根據《TMZ》先前報導，當地時間7月26號凌晨，有位球迷在紐約一家夜店門口遇見J.R.史密斯，要求合照遭到拒絕，但這名球迷仍拍了一張照片，而史密斯事後搶走了他的手機，然後丟擲至對面的工地。

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而這名球迷隨後用友人的手機報警，並聲稱他的手機值800美元（約2萬4550新台幣），史密斯的律師先前曾表示這件事完全是無稽之談，也否認這項指控，不過紐約警方介入調查後，認定J.R.史密斯犯下毀損罪，之後也將得在曼哈頓刑事法庭出庭受審。

而這已經不是「神經刀」第一次在場外與球迷爆發衝突，早在2015年史密斯就曾被指控在紐約的披薩店攻擊一名民眾，不過，最後由於沒有足夠證據而最後則獲不起訴。

而儘管場上天賦出眾，但「神經刀」一直被認為NBA的問題球員，近年加盟騎士後才總算較為收斂，而對於史密斯最終仍遭指控毀損，他的律師受訪時僅說「這很荒唐！」隨後表示並不會對於這麼荒唐的事做出回應。