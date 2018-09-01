MLB》克魯伯7局無失分 17勝並列美聯勝投王

克魯伯17勝進帳，再奪美聯賽揚機會濃厚。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕印第安人今天在主場迎戰光芒，靠著塞揚強投克魯伯（Corey Kluber）的七局無失分好投，及後援投手的接連守成，印第安人終場以2：0完封光芒，同時克魯伯也摘下了本季第17勝，與洋基的塞維里諾（Luis Severino）並列全聯盟勝投王。

克魯伯本場比賽威風八面，面對光芒主投七局沒有失掉任何分數，僅被敲出2支零星安打、2個保送、投出8次三振，不僅讓自己躍升美聯勝投王，自責分率也下降到2.80。克魯伯本季投球局數已累積186.2局，想完成連續5個球季200局投球，應沒有太大問題，同時也替自己在美聯賽揚獎的競逐中增加一些籌碼。

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至於光芒今天的先發投手葛雷斯諾（Tyler Glasnow）表現也不遜色，主投七局失1分，僅被擊出2支安打，包含一支陽春砲，但可惜碰到的是賽揚級強投克魯伯，使得光芒打線無法越過城池一步，最終葛雷斯諾苦吞本季第4敗。不過這場比賽也是葛雷斯諾自從八月轉到光芒後的代表作。

打擊方面，印地安人在比賽前段受到葛雷斯諾的壓制，前六局都沒有分數進帳，直到第七局才由英卡納西恩（Edwin Encarnacion）敲出陽春全壘打突破僵局。之後葛雷斯諾退場，光芒派出史坦內克（Ryne Stanek）接手投球，不過比起先發投手，史坦內克可說是狀況百出。先是被敲出安打、接著被盜壘成功，之後投出暴投再被敲出帶有打點的安打，使得印第安人在第八局又進帳2分。

九局上，印第安人推出漢德（Brad Hand）登板關門，而漢德也順利讓打者3上3下，成功守下勝利，同時也進帳本季第31次的救援成功。

葛雷斯諾七局好投無奈吞敗。（法新社）