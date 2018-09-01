亞運Live》王宗豪5局好投僅挨1安 台灣8：0中國

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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中國
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0
|0
|0
|0
|0
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0
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1
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2
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台灣
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2
|1
|0
|5
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8
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7
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0
第五局
王宗豪5上先三振栾陳晨，林祖傑美技接殺杜曉磊的中外野飛球，最後再解決掉栾臣臣，再度投出三上三下。
王宗豪繳五局好投。（特派記者陳志曲攝）
王宗豪繳五局好投。（特派記者陳志曲攝）
第四局
4上，王宗豪先後讓陸振洪、李寧先後擊出內野滾地球出局，不過在連續解決11名打者後，被楊順意擊出右外野安打，但之後仍順利解決褚夫佳，未讓對手攻占得點圈。
請繼續往下閱讀...
4下，陳瑞慕敲出右外野安打，林祖傑短打造成投手傳球失誤，一舉攻占二三壘，戴如量擊出帶有2分打點的清壘三壘安打，林瀚再補上高飛犧牲打，送回跑者，台灣隊攻下第6分。
姜建銘獲得四壞球保送，詹子賢敲出左外野2分砲，台灣隊以8：0領先中國。
詹子賢敲出2分砲。（特派記者陳志曲攝）
詹子賢本屆亞運首轟出爐。（特派記者陳志曲攝）
詹子賢。（特派記者陳志曲攝）
第三局
王宗豪3上讓栾臣臣擊出內滾，嵩蘊琦右外野飛球出局，楊晉也擊出內滾出局，王宗豪投出9上9下。
台灣隊先發投手王宗豪。（特派記者陳志曲攝）
第二局
2上，王宗豪接連解決褚夫佳、陳晨和杜曉磊，前2局讓中國6上6下。
2下，陳瑞慕敲出三遊間穿越安打，林祖傑用犧牲觸擊推進跑者上二壘，戴如量獲得觸身球保送，攻占成一二壘，林瀚擊出投手前強襲球，形成中間穿越安打，打回台灣隊第3分，也把孟偉強打退場。
姜建銘在一二壘有人擊出左外野深遠飛球，原有機會形成長打，但遭中國左外野手陸振洪美技沒收。
第一局
1上，王宗豪首局投出三上三下，讓中國開路先鋒陸振洪擊出中外野飛球出局、李寧內滾出局，楊順意遭到三振。
1下，戴如量獲得保送，林瀚犧牲觸擊推進隊友上二壘，姜建銘擊出外野，幫助台灣先馳得點，下一棒林加祐的三壘滾地球造成對手失誤，打回台灣隊的第2分。
林加祐跑上三壘時出現不適，換上林承飛代跑，陳偉志遭到三振，蕭帛庭擊出二壘滾地球出局。
姜建銘擊出三壘安打，幫助台灣先馳得點。（特派記者陳志曲攝）
姜建銘擊出三壘安打，幫助台灣先馳得點。（特派記者陳志曲攝）
林加祐打回第2分。（特派記者陳志曲攝）
林加祐跑壘受傷，提前退場。（特派記者陳志曲攝）
先發名單
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中國
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棒次
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台灣
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陸振洪 LF
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1
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戴如量 LF
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李 寧 RF
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2
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林瀚 DH
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楊順意 DH
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3
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姜建銘 1B
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褚夫佳 1B
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4
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林加祐 CF
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陳 晨 3B
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5
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詹子賢 RF
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杜曉磊 2B
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6
|
陳偉志 3B
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栾臣臣 C
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7
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蕭帛庭 2B
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嵩蘊琦 CF
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8
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陳瑞慕 C
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楊 晉 SS
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9
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林祖傑 SS
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孟偉強
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先發
|
王宗豪