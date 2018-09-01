亞運Live》王宗豪5局好投僅挨1安 台灣8：0中國

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 中國 0 0 0 0 0 0 1 2 台灣 2 1 0 5 8 7 0

第五局

王宗豪5上先三振栾陳晨，林祖傑美技接殺杜曉磊的中外野飛球，最後再解決掉栾臣臣，再度投出三上三下。

王宗豪繳五局好投。（特派記者陳志曲攝）

王宗豪繳五局好投。（特派記者陳志曲攝）

第四局

4上，王宗豪先後讓陸振洪、李寧先後擊出內野滾地球出局，不過在連續解決11名打者後，被楊順意擊出右外野安打，但之後仍順利解決褚夫佳，未讓對手攻占得點圈。

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4下，陳瑞慕敲出右外野安打，林祖傑短打造成投手傳球失誤，一舉攻占二三壘，戴如量擊出帶有2分打點的清壘三壘安打，林瀚再補上高飛犧牲打，送回跑者，台灣隊攻下第6分。

姜建銘獲得四壞球保送，詹子賢敲出左外野2分砲，台灣隊以8：0領先中國。

詹子賢敲出2分砲。（特派記者陳志曲攝）

詹子賢本屆亞運首轟出爐。（特派記者陳志曲攝）

詹子賢。（特派記者陳志曲攝）

第三局

王宗豪3上讓栾臣臣擊出內滾，嵩蘊琦右外野飛球出局，楊晉也擊出內滾出局，王宗豪投出9上9下。

台灣隊先發投手王宗豪。（特派記者陳志曲攝）

第二局

2上，王宗豪接連解決褚夫佳、陳晨和杜曉磊，前2局讓中國6上6下。

2下，陳瑞慕敲出三遊間穿越安打，林祖傑用犧牲觸擊推進跑者上二壘，戴如量獲得觸身球保送，攻占成一二壘，林瀚擊出投手前強襲球，形成中間穿越安打，打回台灣隊第3分，也把孟偉強打退場。

姜建銘在一二壘有人擊出左外野深遠飛球，原有機會形成長打，但遭中國左外野手陸振洪美技沒收。

第一局

1上，王宗豪首局投出三上三下，讓中國開路先鋒陸振洪擊出中外野飛球出局、李寧內滾出局，楊順意遭到三振。

1下，戴如量獲得保送，林瀚犧牲觸擊推進隊友上二壘，姜建銘擊出外野，幫助台灣先馳得點，下一棒林加祐的三壘滾地球造成對手失誤，打回台灣隊的第2分。

林加祐跑上三壘時出現不適，換上林承飛代跑，陳偉志遭到三振，蕭帛庭擊出二壘滾地球出局。

姜建銘擊出三壘安打，幫助台灣先馳得點。（特派記者陳志曲攝）

姜建銘擊出三壘安打，幫助台灣先馳得點。（特派記者陳志曲攝）

林加祐打回第2分。（特派記者陳志曲攝）

林加祐跑壘受傷，提前退場。（特派記者陳志曲攝）

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