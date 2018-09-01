MLB》教練雙雙驅逐出場 洋基把握8局攻勢逆轉老虎

托瑞斯第八局的安打成為關鍵的致勝安。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基與老虎之戰，雙方總教練因不滿主審判決先後被驅逐出場，不過結果卻都對洋基有利，先是在6局下敲出三轟超前，8局下再靠著托瑞斯（Gleyber Torres）的致勝2分打點安打，洋基終場以7：5逆轉老虎。

古德朗姆（Niko Goodrum）4局上率先開砲，助老虎先馳得點，阿杜奇（Jim Adduci）5局上的三壘安打打回2分，前5局老虎取得3：0領先，該局也發生插曲，洋基總教練布恩（Aaron Boone）因不滿好球帶判決上場與主審理論，遭到驅逐出場。

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洋基6局下馬上為教練討回公道，前5局未讓對手敲安和上壘的老虎先發齊默曼，先被賈納（Brett Gardner）轟出2分砲，希克斯（Aaron Hicks）和安杜哈（Miguel Andujar）「背靠背」開轟，洋基打出氣勢單局灌4分，以4：3超前。

安度哈爾第六局的陽春砲一度讓洋基取得領先。（美聯社）

老虎7、8兩局各得1分，再度要回領先，洋基8局下展開反攻，先是攻佔一、二壘，在2出局兩好球後投手希梅涅茲（Joe Jimenez）的一顆滑球看似已經吸引到維特（Luke Voit）出棒，促請一壘審裁決後判定打者沒有出棒，氣得賈登海爾（Ron Gardenhire）出來抗議，同樣遭到驅逐出場。

老虎隊總教練登海爾質疑裁判，遭到驅逐出場。（法新社）

只是同樣都被驅逐出場，結果卻是兩樣情。下一棒的托瑞斯馬上揮出了左外野的安打，帶有2分打點，洋基將比分超前，接著羅邁（Austin Romine）再補上一支安打，洋基取得7：5領先。

第九局洋基推出羅伯森（David Robertson）登板關門，而羅柏森也成功守下勝利，並飆出3次三振，收下救援成功。至於中繼上場失掉1分，一度讓老虎超前比數的布里頓（Zach Britton）則是幸運拿下勝投。