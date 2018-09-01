「牙買加閃電」跨界踢足球 熱身賽初登場頻爆衝

「牙買加閃電」波爾特昨迎來自己職業足球初登場。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕「牙買加閃電」波爾特（Usain Bolt）退休後持續追夢，展開新的運動生涯，順利加盟澳洲甲級球隊中央海岸水手隊（Central Coast Mariners）後，他昨正式以職業球員身分出賽身披95號球衣亮相，不過這位田徑巨星，熱身賽上場頻頻爆衝，似乎還沒有抓到踢足球的節奏。

32歲波爾特退休後嘗試進入足壇，多次跑到歐洲尋求機會都吃到閉門羹，不過經過努力，波爾特總算得以與澳洲聯賽A-League的中岸水手足球俱樂部簽約，達成自己在退休後的願望。

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他昨天正式踏上足球場，現場也湧入將近1萬2千名球迷觀戰，而波爾特在第71分鐘時替補上場，全場粉絲也興奮高喊「波爾特！」，而這位前田徑超級巨星帶著微笑出場，替補上陣，留下一次射門紀錄，球隊最後以6：1擊敗對手拿下勝利。

波爾特職業足球初登場，吸引上萬粉絲到場觀戰。（歐新社）

擁有連職業球員非常嚮往的速度優勢，波爾特的第一次碰到球（影片見此），卻也被自己的飛毛腿誤事，昨晚的一次進攻中，波爾特高速從左側往禁區衝，隊友也傳中打算助攻他射門，沒想到球卻跟不上跑得飛快的波爾特，他都衝刺到位球才剛到，最終球直接砸在他的大腿上還彈得老遠。

而波爾特雖然沒能在初次亮相就技驚全場，賽後也坦言還在努力調適踢職業足球的所需的體能，但對於自己初登場的表現仍然很滿意。

「前15分鐘覺得還不錯，最後5分鐘，背部有點緊繃，不過總體而言並沒有太累，我想這是個好兆頭，」撥爾特賽後受訪時說，「我會讓自己在4個月中好好調整，也會維持健康，之後就會獲得更多上場時間，我覺得到那時我就能贏得一份合約。」

而談起波爾特首戰的表現，水手隊總教練Mike Mulvey則表示，波爾特的「基本技巧」已經相當純熟，做得也很到位，但仍需要一些時間來做「調整」。

波爾特對自己首戰的表現十分滿意。（法新社）