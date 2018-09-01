亞運》射日失敗！ 台灣女籃下半場遭逆轉無緣銅牌

台灣女籃鄭伊秀拿下16分。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕台灣女籃今日在雅加達巨港亞運銅牌戰，錯失對手第二節大當機以及上半場最多領先9分良機，在下半場一路被對手追著打，遭轟多達50分，最終以63：76不敵日本，從5連勝到2連敗以「開高走低」，連三屆亞運屈居第4。

日本這次在亞運陣容屬二軍，與今年瓊斯盃班底差距不大，當時我慘輸日本33分。我2006年杜哈亞運拿到隊史最佳銀牌，2010年、2014年卻連兩屆屈居第四。

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台灣隊在第一節確實無法進入狀況，最多一度落後9分，但後段開始追分，加上第二節整節打出22：6犀利反撲，半場結束就取得33：26領先。我上半場表現最佳為黃品蓁7分，陳鈺君5分、5籃板，領先關鍵在於團隊半場就送出11助攻，使每位上陣球員都有貢獻。

易籃後，日本隊進攻甦醒，先是逐步把差距縮小，更靠著連續兩顆三分球，取得48：44領先，台灣隊單節5失誤，讓對方多次快攻，前三節變成46：52落後。台灣隊末節一度追到3分，但對手很快就能還以顏色，我甚至一度落後至15分，黯然與獎牌失之交臂。鄭伊秀16分、彭詩晴10分、黃品蓁9分、陳晏宇8分，台灣隊下半場遭對手砍進5顆三分球，且自己又發生多達10失誤，成為無緣獎牌之關鍵。

至於日本奪下銅牌，功臣是能投能切的林咲希，她全場飆進5顆三分球，攻下全隊最多17分，後場指揮官宮崎早織送出11助攻，並也有6分、4抄截，中田珠未12分，隊長篠崎澪16分。