亞運》台灣男排好威！ 獵殺巨人卡達奪銅牌

台灣男排擊敗卡達奪銅。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕亞運男排銅牌戰，台灣對決亞洲盃冠軍卡達，面對對方的長人陣，台灣毫不懼色，最終25：22、25：23、17：25和25：16，總局數3：1，喜迎隊史第三面銅牌。

首局卡達強勢進攻，利用身高優勢，頻攔網和扣殺，台灣一度陷入10：14落後，但隊長陳建禎帶頭反攻，率隊拉出一波10：5的攻勢，反倒取得領先，卡達亟欲反撲，反而失誤連連，最終台灣25：22拿下首局。

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台灣隊長陳建禎扣殺。（特派記者陳志曲攝）

次局前段雙方僵持不下，戰成10：10，但台灣隊利用對手失誤，加上快攻和放小球等靈活戰術，逐漸擴大領先，25：23再下一城，率先聽牌。

第三局卡達大軍強勢反撲，台灣開局就陷入1：6落後，雖一路苦追，但陷入絕境的卡達攻守升級，不斷擴大領先優勢，最終25：17大勝，總局數形成2：1台灣領先。

第四局，台灣隊拚盡全力，不讓前役對韓之戰，第五局吞敗的憾事重演。台灣利用斜線殺球和攔網成功，打出9：5的開局。但卡達不甘示弱，回敬一波4：1的小高潮，追到僅1分落後，但台灣發動一波「海嘯猛攻」，12：3的攻勢，讓卡達俯首稱臣，25：16拿下關鍵第三局，喜迎銅牌。

卡達上個月派二隊在台北亞洲盃男排賽奪得隊史首冠，亞運代表隊陣中有6名歸化球員，其中200公分哈馬德（Mubarak Hammad），擅於對角殺球，加上身高站前攔網，原預期會對台灣造成很大的威脅，所幸我利用靈活和多變的戰術，克敵制勝，追平隊史最佳銅牌，也是近20年來的最佳成績。