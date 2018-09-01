亞運棒球》王宗豪6局完美演出 台灣「扣倒」中國奪銅

台灣隊擊敗中國隊奪下銅牌。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運棒球銅牌戰台灣對中國，台灣全場敲出10支安打，最終就以10:0「扣倒」中國，提前8局結束比賽。

台灣隊首局便展開攻勢，首棒打者戴如量獲保送，林瀚犧牲觸擊短打護送上二壘，姜建銘敲三壘安打先馳得點，隊長林加祐擊出三壘方向滾地球，造成對方守備失誤再添1分，詹子賢擊出二壘安打形成一出局二三壘有人，不過林加祐跑壘時拉傷腿部退場，由林承飛代跑，接下來兩棒未能建功，台灣2:0領先。

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王宗豪繳6局好投，幫助台灣隊扣倒中國奪下銅牌。（特派記者陳志曲攝）

姜建銘敲出三壘安打。（特派記者陳志曲攝）

林加祐跑壘時拉傷腿部退場。（特派記者陳志曲攝）

2局下台灣攻勢再起，陳瑞慕安打，戴如量遭觸身保送，林瀚適時敲安再添1分，也把對方先發投手孟偉強打退場。孟偉強是中國王牌投手，今年在美國獨立聯盟球速曾飆破150公里，此役僅投1.1局被敲3安，投出2保送，失3分吞下敗投。

4局下陳瑞慕敲安，林祖傑犧牲觸擊短打，對方投手鄭超群接球後暴傳一壘，形成無人出局二三壘有人，戴如量敲三壘安打，送回壘上兩名跑者，林瀚高飛犧牲打再添1分，接著姜建銘獲保送，詹子賢大棒一揮形成左外野兩分砲，台灣取得8:0大幅領先優勢。

詹子賢敲出2分砲。（特派記者陳志曲攝）

6局下戴如量獲保送，接下來兩棒打者擊出內野滾地球，護送跑者上三壘，林承飛適時敲安，打下1分打點，第8局再添1分提前結束比賽。

台灣隊先發左投王宗豪今天表現亮眼，投6局只面對17人次，完全封鎖中國攻勢，被敲出1支安打，送出3K，無失分拿下勝投，王玉譜、陳柏豪各投1局皆無失分。

林瀚敲出安打將戴如量送回本壘，結束比賽。（特派記者陳志曲攝）

台灣擊敗中國拿下銅牌。（特派記者陳志曲攝）

台灣隊感謝球迷到場支持。（特派記者陳志曲攝）

台灣隊大合照。（特派記者陳志曲攝）