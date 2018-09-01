亞運》想贏南韓夢碎！台灣男籃屈居第4 仍寫48年最佳成績

台灣隊奮戰到最後一秒仍不敵南韓。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕台灣男籃今日在雅加達巨港亞運4強遇上宿敵南韓，即使劉錚、陳盈駿合拿42分，但我根本擋不住南韓歸化洋將瑞特里夫，幾乎全場都被他制霸，最終台灣隊以81：89落敗，仍寫下隊史自1970後最佳成績。

台灣隊這次連續擊敗日本、香港、卡達及敘利亞，直到準決賽才不敵中國，團隊雖創造奇蹟，眾將希望更上層樓卻事與願違。即使我在7月瓊斯盃才擊敗亞運班底的南韓，但當時南韓主帥許載刻意藏兵，讓瑞特里夫僅在首節打10分鐘，後三節就作壁上觀。

請繼續往下閱讀...

台灣隊開局連拿5分，但因數波進攻失效，且在禁區無大人，被瑞特里夫單節拿到12分，南韓射手全準范2顆三分球，尤其第二節還一度落後達15分，不過我在後段稍稍甦醒雖將差距縮小至個位數，但在半場結束前剩3秒，竟被南韓金善亨從後場快速推進，並傳至瑞特里夫爆扣，在上半場以33：45落後南韓。

易籃後，台灣隊將差距縮小至個位數，就又被對手擴大至雙位數，甚至最多落後21分，即使末節最後關頭追近，可惜為時已晚，與睽違60年來首面獎牌無緣。

劉錚25分、陳盈駿17分、陳冠全13分、周柏臣8分。我守不住瑞特里夫是落敗主因，但此仗球員流於單打獨鬥，全場僅17助攻輸對手的26助攻，且籃板、三分球進球數又遠不如對手，輸得不冤望。

瑞特里夫全場37分、17籃板，金善亨10分、6助攻，全準範飆進6顆三分球，攻下18分，許雄12分，至於大前鋒李承炫僅拿2分，但他抓下15籃板及8助攻，南韓此仗贏球關鍵在於瑞特里夫在禁區肆虐，且三分球又砍進11顆，將銅牌拿下。

劉錚拿下全隊最高25分。（特派記者林正堃攝）

陳盈駿拿下17分為全隊次高。（特派記者林正堃攝）