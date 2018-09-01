亞運棒球》赴美打百場獨盟賽事累了 中國氣力放盡慘敗

2018/09/01 15:43

台灣隊擊敗中國隊，拿下銅牌。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕為了備戰2018年亞運和2020年東京奧運，中國球員5月赴美打獨立聯盟賽事，一直打到8月，但今天亞運棒球銅牌戰以0:10不敵台灣，結果不如預期，中國隊投手教練陳坤認為，在美國打100場比賽，球員沒時間休息，感覺有些累了。

38歲陳坤過去是中國著名投手，國際賽經驗非常豐富，1999年亞錦賽開始入選國家隊，曾打過4屆經典賽，2屆亞運和北京奧運，昔日曾多次對台灣投球，他在京奧和經典賽曾兩度在現場見證中國擊敗台灣，今年亞運他轉任中國隊投手教練。

對於今天對台灣之戰，陳坤表示，全隊已做好一拚準備，但先前在美國打100場比賽，球員沒時間休息，感覺有些累了，而且今天比賽有些細節處沒做好，不像前一戰對台灣發揮得很好。

中國棒球沒有職業聯賽，國家隊陣中都是業餘球員，要打獨立聯盟長期賽事，體力難免吃不消，不過陳坤認為，每年到美國打獨立聯盟的計畫，肯定是要繼續延續下去的，多打高水平比賽，選手技術才能提升。

近10年中國棒球曾3度擊敗台灣，技術水準也比早年成長許多，但要發展棒球運動仍有隱憂，陳坤說，中國棒球選手打到16至18歲，就會面臨大學聯考造成人才斷層，也欠缺選拔機制，他說，「要愈多人打棒球，水平才會提升，2020年棒球重返東京奧運，對於棒球人口增加，肯定是有幫助的。」

相關關鍵字： 亞運 亞運棒球 2018雅加達亞運

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