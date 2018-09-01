MiLB》張進德猛敲4安灌4打點 胡智為5局失1分

張進德。（推特）

〔體育中心／綜合報導〕效力於光芒3A的胡智為今天先發對上金鶯3A，僅在第二局被Chance Sisco在兩好球没壞球的情況下，敲出陽春砲失掉1分，5局後退場，無關勝敗。胡智為今天被擊出包含一支全壘打在內的4支安打，沒有投出保送，另外飆出7張老K，表現出色，在小聯盟的自責分率也下降到4.29。

目前在海盜隊2A的張進德，先發指定打擊第5棒，1局上敲出滾地穿越安打，3局上打出帶有2分打點的二壘安打，6局上遭三振，8局上再揮出帶有1分打點的二壘安打，接著在延長賽第10局被故意四壞球保送，最後11局上擊出帶有打點的安打，最終球隊也在延長第11局獲勝。張進德本場5打數4安打、1保送，海灌4分打點，打擊率提升為0.304。

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而印地安人3A的張育成今天則是先發游擊手第6棒，第一個打席選到保送，第二個打席游擊滾地球出局，接著在6局下敲出左外野方向的平飛安打帶有一分打點，最後8局下再揮出一支平飛安打。總計4個打席、3個打數敲出2支安打，選到1次保送，打擊率上升至0.257。

至於印地安人2A的朱立人，本場比賽擔任先發第6棒指定打擊，4次打擊吞下2次三振，擊出2個內野滾地球出局，總計4個打數未敲安，打擊率下降到0.241。