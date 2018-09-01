亞運棒球》兩度碰頭 許順益盛讚中國棒球進步神速

2018/09/01 15:48

台灣棒球代表隊總教練許順益。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運棒球台灣昨以0:5敗給日本，無緣闖進金牌戰，只能在今天中午和中國爭銅牌，全隊將士用命，最終以10:0大勝中國，提前8局結束比賽。

台灣隊總教練許順益表示，昨天輸給日本，全隊士氣低落，回去有鼓勵所有選手，最後一天的比賽，銅牌和第4名差異實在太大，大家一鼓作氣，士氣全打上來。

事實上，這屆亞運棒球台灣隊戰績5勝1敗，首戰2:1扳倒南韓更是經典戰役，整體表現算相當不錯，許順益說，這支國家隊原先不被大家看好，感謝後勤團隊和中職支援，相信這幾場台灣隊比賽，國內很多球迷在關注，也希望喚醒國人對棒球的注意，我們都很認真努力。

相隔20年再度進駐亞運台灣隊教練團，這回許順益擔任國家隊教頭，他感慨地說，「走出去才知道國內棒球發展程度是怎麼樣，未來希望中職和棒協能攜手合作，營造更好的國際賽成績，盼更上一層樓。」

雖然大勝而歸，不過許順益盛讚中國棒球進步神速，只是欠缺比賽經驗，未來遇到中國的比賽是55波，絕對不能輕敵。上一戰台灣僅以1:0小勝中國，許順益表示，那場中國先發投手甘泉投太好，今天氣勢在台灣隊這邊。

相關關鍵字： 亞運 亞運棒球 2018雅加達亞運

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
預告賽程
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.