亞運閉幕典禮、陳偉殷先發抗藍鳥 今日賽事預告與轉播

陳偉殷將尋求本季第六勝（資料照，今日美國）

早安，自由體育為您獻上精采賽事與轉播

首先2018雅加達亞運將在今天結束，台灣眾將在這次的賽事中，發揮了非常好的表現，也奪得了不少的獎牌，閉幕典禮將在今天晚上八點舉行，台灣男排隊長「黑狗」陳建禎將擔任掌旗官，屆時緯來體育、愛爾達體育3台、公視3台都會有轉播的服務，讓我們恭喜台灣之光們的精彩表現！

大聯盟方面，陳偉殷今天將在主場先發對上籃鳥，對手將派出先發投手艾斯查德（Marco Estrada）應戰，殷仔26日在主場對勇士繳出6局10K無失分的好表現，且主場防禦率更是只有1.86，是否能延續上一場的好手感，順勢拿下本季第六勝，請觀眾朋友鎖定轉播，為陳偉殷加油！

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另一場大聯盟賽事，天使將對上太空人，天使此戰推派潘尼亞（Felix Pena）先發對上太空人的新秀投手詹姆斯（Josh James），前一場遭完封的太空人，在美聯西區領先第二名的勝差只剩1.5場，這場是否能取勝，繼續坐穩龍頭寶座，精彩的比賽不要錯過囉！

中職今天有兩場賽事舉行，統一獅將繼續在主場面對到富邦悍將，統一今天由王牌投手羅里奇對上富邦的先發投手羅力，「雙羅」的對決究竟會擦出什麼火花，讓我們拭目以待囉！另一地中信兄弟與Lamigo桃猿的比賽，雙方皆派出土投應戰，由兄弟的周磊對上桃猿「姐姐」王溢正，周磊本季對上桃猿尚未取勝，且防禦率高達13.50，究竟能不能壓制住暴力猿的打線，喜愛中職的球迷請鎖定轉播囉！

亞運

20:00 閉幕典禮 緯來體育、愛爾達體育3台、公視3台

MLB

06:00 籃鳥@馬林魚 民視

07:00 天使@太空人 FOX體育2台

CPBL

17:00 富邦@統一 FOX體育2台、愛爾達體育2台

17:00 兄弟@桃猿 ELEVEN SPORTS1

NPB

12:00 歐力士@西武 FOX體育

13:00 樂天@軟銀 FOX體育3台

16:55 橫濱@阪神 ELEVEN SPORTS2

美網

23:00 美網 FOX體育、FOX體育3台