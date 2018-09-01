中職Live》王柏融三打席猛打賞 桃猿6：0兄弟

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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兄弟
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|0
|0
|0
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0
|0
|0
|1
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桃猿
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1
|0
|5
|0
|6
|8
|
0
第五局
中信兄弟這個半局三上三下。
第四局
王威晨選到四壞球保送。王威晨盜壘失敗。陳偉漢遭到三振，兩出局。陳子豪滾地球遭到刺殺。
籃寅倫一壘滾地球遭刺殺。林智平右外野飛球遭到陳子豪美技接殺。王柏融中外野淺飛球，落地形成安打。陳俊秀右外野飛球遭到接殺。
請繼續往下閱讀...
第三局
蘇緯達左外野飛球遭到接殺。黃鈞聲右外野飛球被籃寅倫美技接殺。林書逸揮棒落空遭到三振。
藍寅倫連兩個打席都是長打，打出沿著右外野邊線的二壘安打。林智平在敲出一壘安打，一三壘有跑者。王柏融在敲出一分打點的反方向二壘安打，二三壘有跑者。陳俊秀選到四壞球保送，滿壘無人出局。郭嚴文敲出高飛犧牲打。朱育賢再敲出一壘安打，形成滿壘。廖健富高飛犧牲打再得一分。劉時豪再敲二壘安打，二壘跑者回來得分，二三壘有人。余德龍打擊，投手發生暴投，三壘跑者回來得分。打者擊出右外野飛球遭到接殺。
第二局
中信兄弟此局進攻無建樹，三上三下。
一出局後，廖建富選到四壞球保送。劉時豪中外野飛球遭到接殺。余德龍滾地球出局。
第一局
王威晨兩好球打出一二壘間滾地球遭到刺殺。陳偉漢擊出一壘方向滾地球，一壘手傳給補位的投手，兩出局。陳子豪打在二壘佈陣的高彈跳，二壘手輕鬆刺殺打者。
首名打者藍寅倫打出中外野深遠二壘安打。林智平打出右外野飛球，遭到陳子豪美技接殺，二壘跑者上到三壘。王柏融把球拉到右外野形成一壘安打，帶有一分打點。陳俊秀打擊，王柏融盜上二壘，捕手發生傳球失誤，跑者上三壘。郭嚴文一壘滾地球遭刺殺出局。
王柏融盜上二壘（記者劉信德攝）
兄弟傳球失誤 王柏融上三壘（記者劉信德攝）
中信兄弟先發投手紐維拉（記者劉信德攝）
桃猿先發投手克恩三世（記者劉信德攝）
先發打序
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中信兄弟
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棒次
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Lamigo桃猿
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王威晨 2B
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1
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藍寅倫 RF
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陳偉漢 SS
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2
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林智平 3B
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陳子豪 RF
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3
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王柏融 CF
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彭政閔 1B
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4
|
陳俊秀 1B
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周思齊 DH
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5
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郭嚴文 2B
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張志豪 CF
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6
|
朱育賢 LF
|
蘇緯達 3B
|
7
|
廖健富 DH
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黃鈞聲 C
|
8
|
劉時豪 C
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林書逸 LF
|
9
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余德龍 SS
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紐維拉
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先發
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克恩三世