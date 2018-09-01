中職Live》王柏融三打席猛打賞 桃猿6：0兄弟

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 兄弟 0 0 0 0 0 0 0 1 桃猿 1 0 5 0 6 8 0

第五局

中信兄弟這個半局三上三下。

第四局

王威晨選到四壞球保送。王威晨盜壘失敗。陳偉漢遭到三振，兩出局。陳子豪滾地球遭到刺殺。

籃寅倫一壘滾地球遭刺殺。林智平右外野飛球遭到陳子豪美技接殺。王柏融中外野淺飛球，落地形成安打。陳俊秀右外野飛球遭到接殺。

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第三局

蘇緯達左外野飛球遭到接殺。黃鈞聲右外野飛球被籃寅倫美技接殺。林書逸揮棒落空遭到三振。

藍寅倫連兩個打席都是長打，打出沿著右外野邊線的二壘安打。林智平在敲出一壘安打，一三壘有跑者。王柏融在敲出一分打點的反方向二壘安打，二三壘有跑者。陳俊秀選到四壞球保送，滿壘無人出局。郭嚴文敲出高飛犧牲打。朱育賢再敲出一壘安打，形成滿壘。廖健富高飛犧牲打再得一分。劉時豪再敲二壘安打，二壘跑者回來得分，二三壘有人。余德龍打擊，投手發生暴投，三壘跑者回來得分。打者擊出右外野飛球遭到接殺。

第二局

中信兄弟此局進攻無建樹，三上三下。

一出局後，廖建富選到四壞球保送。劉時豪中外野飛球遭到接殺。余德龍滾地球出局。

第一局

王威晨兩好球打出一二壘間滾地球遭到刺殺。陳偉漢擊出一壘方向滾地球，一壘手傳給補位的投手，兩出局。陳子豪打在二壘佈陣的高彈跳，二壘手輕鬆刺殺打者。

首名打者藍寅倫打出中外野深遠二壘安打。林智平打出右外野飛球，遭到陳子豪美技接殺，二壘跑者上到三壘。王柏融把球拉到右外野形成一壘安打，帶有一分打點。陳俊秀打擊，王柏融盜上二壘，捕手發生傳球失誤，跑者上三壘。郭嚴文一壘滾地球遭刺殺出局。

王柏融盜上二壘（記者劉信德攝）

兄弟傳球失誤 王柏融上三壘（記者劉信德攝）

中信兄弟先發投手紐維拉（記者劉信德攝）

桃猿先發投手克恩三世（記者劉信德攝）

先發打序