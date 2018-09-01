亞運》詹子賢、陳柏豪亞運表現佳 史總按讚

台灣隊詹子賢開轟。（特派記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕本屆雅加達亞運棒球賽，台灣隊摘下銅牌，將於下週一返台，其中，中信兄弟派出外野手詹子賢、投手陳柏豪參賽，表現都不錯，深獲總教練史耐德肯定，兩人也預定週二就會回一軍。

史耐德表示，雖中職例行賽與亞運棒球賽時間有部分重疊，他仍會盡量關心子弟兵狀況，也提到陳柏豪共投3局4K、詹子賢今天銅牌戰對中國隊開轟，兩人表現都很好，「希望週二就能登錄一軍名單，有考量他們體力狀況，但還年輕，應該不至於太累。」

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史總認為，陳柏豪在亞運出賽局數控制得不錯，比他預期少，「國家隊教練調配得很好，頂多也是昨天（對日本）和今天（對中國）連兩天出賽，沒被過度使用。」詹子賢也是此次亞運最受重用的職棒選手，扛起第5棒和右外野手，昨、今天各敲2安，包含今對中國轟出2分砲。

在守護神李振昌之前，中信現在第7、8局有鄭凱文和謝榮豪等人把關，史總表示，陳柏豪歸隊後的定位，仍要視對手和戰況而定。

猿隊則有投手林樺慶、內野手林承飛出征亞運，兩人回母隊安排未定，總教練洪一中說：「回來再說，一軍或二軍還不一定，再看這兩天戰況。」洪總也說，台灣隊只輸1場敗給日本隊，但日本本來就很強，台灣隊表現已經很好。

台灣隊陳柏豪。（特派記者陳志曲攝）