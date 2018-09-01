中職》翁瑋均原以為會落選 首輪壓力要轉為表現

首輪獲猿隊青睞，翁瑋均其實很訝異。（記者劉信德攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕出身普門中學、南華大學的右投翁瑋均，以簽約金480萬元加盟桃猿，如願進入職棒；身為猿隊第1指名，他坦言有壓力，「但就把壓力轉到球場上表現。」翁瑋均昨首度到桃園球場和教練碰面，下週一將向二軍報到。

首輪即獲猿隊青睞，翁瑋均其實很訝異，他表示：「因為沒有很多時間準備，本來預期是沒選到，那時候想說，如果有選上就努力，沒選上就回大學打拚，能被選到很開心，有點運氣，剛好有這緣分可以被選到。」

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翁瑋均簽約金480萬元，附帶150萬元激勵獎金，若上一軍，月薪將從6萬加到8萬元，猿隊將培養他當先發投手，本季就有機會上一軍出賽。

翁瑋均（中）最快球速能到148公里。（記者劉信德攝）

對於球隊安排，翁瑋均說：「教練有稍微提一下，看教練分配什麼工作，我會全力把它做好。」能往更高殿堂發展是翁瑋均的目標，對於嶄新生活既緊張又亢奮，很想趕快投入。

翁瑋均最快球速146公里，希望能再往上提升，拿手球路是滑球和指叉球，1998年11月29日出生的他，身高188公分、體重84公斤。總教練洪一中還沒親眼看過他投球，昨天才第一次看到他，直誇身材很好，「我有問他體力好不好，他說不是很好，但高高瘦瘦的，條件不錯。」

桃猿今年選秀挑中7人都已簽約，今賽前為翁瑋均和第2、3輪的野手陳晨威、邱丹舉辦加盟儀式，依序獲頒「雷霆萬均」、「晨威大震」、「永勝金丹」匾額，翁瑋均更帶著父母和妹妹到場見證，他和猿隊的廖健富、萬昭清、成晉也都是「同梯」。

翁瑋均表示，洪總一來就問他體力好不好。（記者劉信德攝）