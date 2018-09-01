中職》陳晨威想當工具人 向隊友余德龍學習

桃猿簽約新人翁瑋均（中） 、陳晨威（左）、 邱丹（右）。（記者劉信德攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕桃猿今天賽前為選秀前3輪指名的投手翁瑋均、野手陳晨威和邱丹舉辦加盟儀式，先簽約的陳晨威、邱丹都已投入二軍訓練，翁瑋均則將於下週一赴屏東報到。

20歲的陳晨威出身美和中學、大同技術學院，在內野以游擊為主，兼修外野，未來定位仍待安排，他自評打擊和腳程是強項，盼當工具人增加優勢，並向超級工具人余德龍看齊，「很想跟德龍請益，因為他也是常在內、外野跑，要向他學習。」

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陳晨威就讀美和中學時曾在總教練陳瑞振麾下，這是他認為進步最多的時期，高三更是突飛猛進，振總也很看好他的發展。陳晨威說，振總有提醒，進職棒要多看多聽、積極一點，能學就學，也要跟對學長。

職棒訓練量多於業餘，陳晨威認為還算適應，當然也希望早日上到一軍，不過他說，現階段要先在二軍提升自己，拿出表現，先把自己準備好。

18歲的邱丹是台東布農族，來自高雄普門中學，守位以中外野為主。高中畢業就想挑戰職棒，他透露是想減輕家裡負擔，「因為爸爸年紀有點大，媽媽行動不方便，沒有固定工作，而我高中後兩年成績打得不錯，就想趕快進來。」

從高中跳到職棒，邱丹也大開眼界，他說：「真的有差，像身體素質方面，高中還不知道那麼多，來到這裡有很多新觀念、新動作要學習，希望能做到做好。」

邱丹和猿隊第1指名投手翁瑋均都畢業於普門中學，其實兩人選秀前就聊過，希望能同隊，結果真的如願。邱丹也說，希望能提升身體素質和技術，自認打擊不夠好的他，也盼向學長請教打擊，盡快拚上一軍幫助球隊。

猿隊第2指名陳晨威以簽約金350萬元加盟猿隊，激勵奬金50萬元；第3輪指名的邱丹，簽約金300萬元、月薪5萬元，並附帶80萬元激勵獎金。

Lamigo桃猿隊新秀內野手陳晨威（右1）、外野手邱丹（右2）。（資料照，記者廖耀東攝）