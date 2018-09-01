棒球》台灣戰神身障棒球隊1日2戰 大勝美國強力軍

台灣戰神身障棒球隊單日收下1勝1敗。（取自中職）

〔體育中心／綜合報導〕第四屆身障棒球世界大賽於今（1）日揭開序幕，台灣戰神身障棒球隊與日本隊進行本屆身障棒球世界大賽首場開幕戰，以1：3惜敗，下午對上上屆冠軍美國隊則以15：3大勝，單日收下1勝1敗。

身障棒球世界大賽展開為期兩天的賽事。9月1日至2日各有五場比賽，每隊皆為一日兩戰。

請繼續往下閱讀...

台灣首場比賽由朱廣霖選手掛帥先發對上日本，主投5局僅1分責失。雖讓日本在一局下先馳得點，二局上戰神隊靠著日本隊先發投手不穩的狀況攻佔滿壘，黃瑞源的高飛犧牲打馬上扳回平手；二局下日本隊靠著戰神棒球隊的失誤再得兩分。後半段戰神棒球隊雖有攻勢，卻難以再攻下分數，終場以1：3落敗。

第二場比賽迎戰尋求衛冕的美國隊，由黃得源選手擔任先發投手。首局投出兩個保送及一個三振後隨即由投手莊翔傑接替投球任務。一上場就讓打者打出投手滾地球，產生第二個出局數，雖然投出一個保送，接下來馬上送出三振化解滿壘危機。

台灣隊則是在一局下靠著第一棒陳治綸的三壘安打及對手的失誤，奪下兩分，再用安打及游擊滾地球有效推進得到一分，一局下結束以3：0領先。二局下還吃下「大局」海灌12分，終場以15：3的大比分差距，三局提前結束比賽，贏得勝利。

中華職棒大聯盟王惠民副秘書長也到場為選手加油打氣，全場皆在場邊為所有參賽選手集氣，選手為了棒球夢想而全力以赴的模樣，令全場動容。王惠民副秘書長也豎起大拇指稱讚選手們的精采表現。