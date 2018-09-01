中職》「還好沒讓柏融休息」 大王4安3打點重返雙冠

王柏融今天單場4安、3分打點重回雙冠王。（記者劉信德攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕進入9月，背號9號的桃猿「大王」王柏融再度發威，繼8月15日後再繳單場4安，包辦3分打點，今晚和「兄弟殺手」克恩三世領軍以10：1逼退黃衫軍，抱回2連勝，大王也重回安打、打點雙冠王。

在此之前，王柏融歷經近6戰共25打數、僅3安的低潮，在安打榜落居第3，打點排行也位居第2，其實總教練洪一中昨天曾問大王要不要休息一下，「柏融是說都好，但好在沒讓他休息，不然就少4支安打。」洪總賽後笑說。

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前陣子的低迷表現，王柏融沒有太擔心，因他近日和打擊教練曾豪駒討論，又微調抬腿和跟球的節奏，也因為正在嘗試不同的方式，狀況難免較不穩定，他說：「我還在嘗試，藉由比賽慢慢調整，看什麼東西對自己最好。」

9月9日生日的王柏融，以往9月表現都很搶眼，9月第1天就演出「鐵支」，本季安打數推進到122安，又和今繳1安的獅隊陳傑憲並列安打王；打點也達70分，和今敲陽春砲的兄弟陳子豪並居首位。

大王笑說，沒特別在意這些，能打就盡量多打一些，但經過今天，相信接下來會更順。

克恩三世先發8局僅挨5安、失1分，前5局甚至無安打，6局上才被蘇緯達揮出首安，以優質先發搶下對兄弟7連勝，並以11勝位居勝投榜第2，僅次於富邦悍將伍鐸，獲選單場MVP。

克恩三世本場比賽前五局讓對手無安打。（記者劉信德攝）