籃球》睽違11年再同台 陳信安虧李學林：當年很臭屁

陳信安（右三）、李學林（左）三今出席三對三活動。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣籃壇黃金世代球員陳信安、李學林今出席G-SHOCK籃球三對三活動，多年沒見的兩人，心情相當興奮，暢談過去一起在裕隆及國家隊打球的回憶。

陳信安、李學林在裕隆時期曾是隊友，合作多年，默契十足，兩人先後前往中國打球，陳信安回憶，應該已經有11年沒一起打球了；李學林則表示，彼此在台灣沒什麼機會見面，大多都透過電視轉播看到陳信安在SBL的場邊，睽違多年後，再度出席台灣的活動，他也笑說蠻緊張的。

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回憶起過去在裕隆時期的小故事，陳信安先是稱讚李學林身手很全面，屏東高中時期，就在場上大放異彩，隨後爆料，「他剛來裕隆的時候就很臭屁，常常被大學長電。」李學林也不甘示弱笑說，「他現在只剩嘴巴可以贏我。」兩人訪問過程中，不斷互虧，展現好交情。

回憶前一次公開打三對三，陳信安表示，應該已經是國三的時候了，他認為三對三好玩的地方就是節奏很快，也結合很多個人技巧。

陳信安（中）、李學林（右）、籃球女孩洗菜（左）今出席三對三籃球活動。（記者粘藐云攝）

陳信安（右）、李學林（左）今出席三對三籃球活動。（記者粘藐云攝）