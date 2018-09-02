MLB Live》陳偉殷3局3K 馬林魚 2：0 藍鳥

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 藍鳥 0 0 0 0 1 0 馬林魚 1 0 1 2 4 0

陳偉殷 今日表現 IP H R ER BB SO HR ERA 用球數 3 1 0 0 0 3 0 4.77 34 註解： IP：局數 R：得分 H：安打 RBI：打點 BB：保送 HR：全壘打 SO：三振 ERA：防禦率

第三局

3局下，1出局後，瑞爾穆托敲右外野陽春砲，馬林魚再添分。

3局上，赫南德茲打滾地球出局，投手艾斯查達遭到三振，小古利爾敲滾地球遭到刺殺，3出局。陳偉殷再度投出三上三下。

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第二局

2局下，1出局，西耶拉敲安上壘，陳偉殷犧牲短打護送打者上二壘，萊多打出滾地球出局。

2局上，皮拉爾、馬丁敲內野飛球出局，簡森打出外野飛球遭到接殺，陳偉殷這局投出三上三下。

第一局

1局下，萊多敲二壘安打，布林森揮內野安打，瑞爾穆托獲得保送，安德森揮出右外野高飛犧牲打，馬林魚先馳得點。

1局上，陳偉殷三振小古利爾，查維斯敲右外野安打，史摩克遭到三振，葛里查克敲飛球出局，3出局。

藍鳥先發打線：

1.小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）

2.查維斯（Devon Travis）

3.史摩克（Justin Smoak）

4.葛里查克（Randal Grichuk）

5.皮拉爾（Kevin Pillar）

6.馬丁（Russell Martin）

7.簡森（Danny Jansen）

8.赫南德茲（Teoscar Hernandez）

9.艾斯查達（Marco Estrada）

先發投手：艾斯查達

馬林魚先發打線：

1.萊多（J.T. Riddle）

2.布林森（Lewis Brinson）

3.瑞爾穆托（J.T. Realmuto）

4.安德森（Brian Anderson）

5.普拉多（Martin Prado）

6.狄恩（Austin Dean）

7.羅哈斯（Miguel Rojas）

8.西耶拉（Magneuris Sierra）

9.陳偉殷

先發投手：陳偉殷