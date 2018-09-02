MLB》田中將大7局6K失1分 旅美5年都有雙位數勝投（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕洋基日籍投手田中將大今天在主場先發對老虎，他主投7局送出6次三振僅失1分，加上超級新人托瑞斯（Gleyber Torres）的兩分砲，率球隊以2：1擊敗老虎。田中將大獲本季第10勝，成為自黑田博樹之後，連續5年都有雙位數勝投的日籍投手。

田中將大首局遇到亂流，連被敲3安形成滿壘，接著被馬丁尼茲（Victor Martinez）敲高飛犧牲打掉分。從第2局到弟6局，田中將大只被對手敲2支零星安打，雖然第7局一度面臨無人出局二、三壘有人的失分危機，田中將大及時穩定，連續解決三名打者，安全下庄。

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洋基後援霍德（Jonathan Holder）、畢坦西斯（Dellin Betances）各投1局都被敲1安，無失分，守住戰果。

總計田中將大7局投球被敲7支安打，送出6次三振、1次保送，僅失1分，拿到本季第10勝，賽後防禦率降至3.83，田中將大獲得第10勝。這場也是田中自美國時間7月31日以來的首場勝投，也讓他旅美5年來都有雙位數的勝投，前一位有達到此成就的日籍投手是黑田博樹，他在2010年至2014年都有10勝以上的表現。

洋基全場僅2支安打，就靠托瑞斯在5局下的致勝2分砲，贏得比賽；老虎則有9支安打，但只在首局拿到1分。

洋基先發投手田中將大。（法新社）

超級新人托瑞斯敲致勝兩分砲。（法新社）