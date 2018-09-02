亞運棒球》首戰輸台灣仍奪金 南韓教頭對選手有信心

全職業明星組成的南韓隊昨在金牌戰贏球，連三屆亞運都奪得金牌。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2018雅加達亞運棒球項目，全職業明星組成的南韓隊昨在金牌戰擊敗由社會人組成的日本隊，連三屆亞運都奪金，南韓隊陣中有9名選手獲得免除兵役。南韓隊總教練宣銅烈表示，首戰雖然輸給台灣隊，但他從未對選手失去信心。

南韓隊在小組預賽首戰爆冷輸給台灣隊後，之後比賽全都拿下勝利，達成亞運棒球三連霸。根據《韓聯社》報導，宣銅烈表示，「即使第一場輸球，我仍對我的選手有信心。」

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「我們都感受到贏球的壓力，不僅是我、還是球員。」宣銅烈表示，「由於這種壓力之下，選手們會出現平常不會有的失誤，但我覺得他們能夠克服這一切。」

曾經待過大聯盟雙城隊的南韓強打朴炳鎬表示，首戰輸給台灣隊後，「我們能夠真正地專注每場比賽，我知道球迷們期待我們都每場都獲勝。輸掉第一場讓我們感到一些壓力，這也讓我們更努力去贏得剩下所有的比賽。」

南韓隊王牌投手梁玹種表示，首戰輸球後，讓球隊更加緊張，「輸掉第一場令人震驚，但那之後，我們能夠一起走到這一刻。」他說，「拿到這面金牌，我想至少向球迷們展現我們盡最大的努力。」

南韓棒球代表隊摘金，陣中包含李政厚、金河成、咸德柱、朴治國、崔原態、崔忠然、朴珉宇、吳智煥和朴海旻等9人都能獲得免除兵役。

全職業明星組成的南韓隊昨在金牌戰贏球，連三屆亞運都奪得金牌。（路透）