MLB》「主場陳」超威！ 陳偉殷8局7K失1分還敲安奪第6勝

馬林魚台灣投手陳偉殷。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣投手陳偉殷再次展現「主場陳」威力，今天先發8局送出7次三振僅失1分，連續兩場繳出優質好投，率馬林魚以6：3擊敗藍鳥，陳偉殷本季第6勝到手，這是他近三年來新高，馬林魚也中斷4連敗。

陳偉殷前三局僅被敲1安，第2、第3局都投出三上三下。不過他在第4局被查維斯（Devon Travis）敲二壘安打，下棒史摩克敲飛球出局，二壘跑者上到三壘，接著葛里查克（Randal Grichuk）敲高飛犧牲打得分。

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陳偉殷從第4局至第8局之間，一度連續解決14名打者，8局上2出局後，被赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲安，陳偉殷解決代打摩拉雷斯（Kendrys Morales），化解危機。

總計陳偉殷8局用了107球有74顆好球，送出7次三振、沒有任何保送，僅被敲3安失1分，賽後防禦率降至4.64。這是陳偉殷今年最長的投球局數，也是自美國時間2015年7月12日對國民以來，再次投滿8局；此外，陳偉殷今年在主場先發12場，戰績5勝3敗防禦率僅1.77。

馬林魚全場有9支安打，首局先靠安德森（Brian Anderson）高飛犧牲打得分，3局下瑞爾穆托（J.T. Realmuto）揮出陽春砲。

5局下馬林魚開啟大局，陳偉殷打擊敲內野安打，這是他本季第5支安打，下棒萊多（J.T. Riddle）獲得保送，1出局後，瑞爾穆托敲安，馬林魚攻占滿壘，安德森獲保送，陳偉殷輕鬆回本壘得分，這是他本季跑回的第2分。接著普拉多（Martin Prado）敲清壘二壘安打，馬林魚該局攻下4分，奠定勝基。

馬林魚第9局換火球投手葛雷洛（Tayron Guerrero）投球，雖然被史摩克（Justin Smoak） 敲兩分砲，最後仍驚險守住戰局。

馬林魚台灣投手陳偉殷。（法新社）

馬林魚台灣投手陳偉殷。（美聯社）