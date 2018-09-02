高球》戴爾科技錦標賽第2回合 神奇老鷹推進洞、潘政琮並列16名

潘政琮。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣好手潘政琮今天在美巡季後賽戴爾科技錦標賽第2回合，打出1個老鷹、2個博蒂和1個柏忌的68桿，總計137桿仍舊並列16名。

這回合潘政琮最精采的表現是在第4洞，這洞標準桿4桿，距離並不長，小潘開球打出297碼，球到了果嶺邊緣，距離洞口81呎5吋，大約要走27步，他拿推桿處理，推進這個超級長推桿，打下老鷹。

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潘政琮氣勢大振，隨後第5洞又打下博蒂。雖然最後13洞只有1個柏忌和1個博蒂，他仍以低於標準桿3桿的68桿完賽，總計137桿維持並列16名，目前預估小潘在FedEx Cup季後排名會上升到58席，未來兩天好好發揮，很有機會取得季後賽第3戰BMW錦標賽的資格，那場比賽只有FedEx Cup季後排名前70名能參賽。

第2回合打完美國選手辛普森（Webb Simpson）以131桿躍居第1，今天他打出63桿，6個博蒂，加上最後1洞也跟小潘一樣從果嶺邊打進老鷹，讓他站上首席。

英格蘭選手在這場比賽第2回合搶佔了第2至第4名，哈頓今天同樣繳出63桿，羅斯花了67桿，兩人同以以總計132桿緊追辛普森之後。佛利伍德則以134桿排名第4，他打出65桿。「老虎」伍茲略有起色，今天以66桿作收，總計138桿回升到並列21名。

潘政琮。（法新社）