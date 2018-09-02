美網》衛冕夢碎！詹詠然身體不適女雙退賽

詹詠然（左）在女雙次輪疑似因身體不適退賽（資料照，取自詹詠然臉書）

〔體育中心／綜合報導〕去年與瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）搭檔，在美網奪得生涯首座大滿貫女雙冠軍的台灣女將詹詠然，今天稍早在女子雙打第二輪比賽首盤落後時，疑似因身體不適，僅打了18分鐘就退賽，32強止步衛冕夢碎。

尋求衛冕的詹詠然今年美網首度與白俄羅斯前球后阿莎蓮卡搭配，今天稍早在美網次輪出戰第14種子的美國阿塔沃（Raquel Atawo）／德國葛羅妮菲德（Anna-Lena Gronefeld）。

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首盤開賽，詹詠然與阿莎蓮卡明顯不在狀態，不但出現2次雙發失誤、2次非受迫性失誤，遭對手連破2個發球局，以0：4落後，兩人雖即時回穩，反破對手發球局，追回１局。接下來詹詠然卻突然走去場邊與和主審交談後，就收拾球具步出球場，主審隨後則宣布詹詠然與阿莎蓮卡退賽，阿塔沃與葛羅妮菲德獲勝。

詹詠然昨天起床就出現自律神經失調症狀，但還是和法網攜手奪冠的克羅埃西亞搭檔多帝格（Ivan Dodig），在混雙首輪拚到超級搶十，最終以6：4、3：6、10：8力烏克蘭克琪切諾（Lyudmyla Kichenok）／紐西蘭西塔克（Artem Sitak），辛苦晉級16強。

而詹詠然去年與瑞士「辛公主」辛吉絲攜手拿下在美網奪得生涯首座大滿貫女雙冠軍，如今卻因身體不適退出女雙賽事，衛冕失利，而之後是否會影響混雙出賽，還有待觀察。

尋求衛冕的詹詠然（右）今年美網首度與白俄羅斯前球后阿莎蓮卡（左）搭配，卻無緣挑戰衛冕。（資料照，取自詹詠然臉書）