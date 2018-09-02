MLB》大聯盟佈陣革命？ 雙城竟擺上4名外野手（影音）

雙城對上拉米瑞茲採用罕見的4外野佈陣，成功收到效果。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人強打拉米瑞茲（Jose Ramirez）今年有著一個精彩的球季，目前也是美聯MVP的候選人之一，當他站上打擊區，總是能給守備方很大的威脅，因此有球隊對拉米瑞茲擺出特別的守備佈陣也是相當合理的。

前天雙城對上印地安人的比賽，特別針對拉米瑞茲，採用了很有創意的守備佈陣。在第一局兩人出局無人在壘的情況下，雙城把游擊手安德瑞安薩（Ehire Adrianza）調到左外野，接著所有外野手往右移動，使得球場上出現了四名外野手的罕見佈陣。

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這個打席拉米瑞茲擊出了右外野方向的扎實平飛球，眼看就要飛到警戒區形成一支長打，結果卻不偏不倚進入了右外野手的手套裡，雙城隊佈陣奏效。

雙城總教練莫里托（Paul Molitor）說，「我們只是根據數據去嘗試一些改變，就像你想知道他會不會突襲短打一樣」，當你拿到數據，你總是會忍不住把它拿過來研究一下，接著在比賽的時候嘗試改變做法。

而印地安人的總教練法蘭柯納（Terry Francona）也出面替自己的子弟兵說話，他認為這個佈陣不會長期奏效，且拉米瑞茲一定可以找到突破的方法，例如將球打到內野的守備漏洞形成安打。

縱使被各隊鎖定，拉米瑞茲還是繳出了很亮眼的成績單，今年球季至今敲出37發全壘打為聯盟次高，打擊三圍.288/.400/.597，另外還跑出29次的盜壘成功，在印地安人交易來三壘手唐納森（Josh Donaldson）之後，拉米瑞茲也可能移防至二壘。