亞運足球》南韓摘金讓孫興慜免兵役 「人生中最美好一天」

南韓球星孫興慜。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2018雅加達亞運足球，南韓隊與日本踢到延長賽，靠著20歲小將李昇祐破門、黃喜燦頭錘破網，最後以2：1擊敗日本，締造二連霸。當家球星孫興慜等人也獲得免除兵役，他賽後興奮地表示，「這是我人生中最美好的一天。」

效力英超托特納姆熱刺的孫興慜，為了拚金牌免除兵役，雖然正值足球賽季，仍獲得球隊放行參加亞運。雖然過程中南韓在預賽敗給馬來西亞，之後一路過關斬將，奪得亞運足球金牌二連霸。

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根據《法新社》報導，「這是我人生中最美好的一天。」孫興慜賽後表示，「我為我們的隊友感到驕傲，他們奮戰120分鐘，如果沒有南韓球迷在背後支持，我們無法贏下這場勝利，當然我看到球迷們支持我，我想回饋他們，這是我生命中最好的禮物。」

孫興慜說，很感謝熱刺放行讓他來踢亞運，「這不是一個簡單的決定，若我沒贏得金牌，我會感到非常抱歉。」

《韓聯社》報導，孫興慜指出，金牌戰和日本踢到延長賽，這是他人生中最難忘的30分鐘，「當我看到我們的球迷最後在觀眾席上揮舞著（南韓）國旗，我非常感激。」

南韓球星孫興慜。（美聯社）

南韓球星孫興慜為球隊奪得亞運足球金牌，他賽後開心地揮舞國旗。（路透）

南韓球星孫興慜為球隊奪得亞運足球金牌。（路透）