美網》費爸直落三痛宰「壞小子」 連17年殺進16強

費德爾今在美國網球公開賽男單第三輪，直落三擊敗對手，第17年挺進16強。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕名列大會第二種子的「費爸」費德爾（Roger Federer），今在美國網球公開賽男單第三輪，以6：4、6：1、7：5直落三擊敗「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios），連續17年殺進美網16強。

此戰第一盤，前六局雙方相安無事，沒有出現任何破發點也各自保發，比分3：3平手，接下來，費德爾一上來就0：40落後送出連續三個破發點，沒想到接下來他在這一局卻接連化解對手4次破發，最終驚險保發，反倒取得領先，最後在這一局裡，費德爾積極猛攻，把握住兩個破發機會，以6：4先拿下一盤。

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費德爾。（法新社）

次盤回來，費德爾繼續火力全開，讓基里奧斯完全無法招架，連續破發得手，很快就取得5：0的巨大領先，第6局基里奧斯好不容易才靠著Ace球，拿下一局逃過掛蛋的窘境，而費德爾則將優勢輕鬆收下第7局，以6：1再下一城。

第三盤基里奧斯重整旗鼓，全力保住前5個發球局，不過將還是老的辣，兩人激戰最後，基里奧斯連續出現兩次失誤，讓費德而破發後領先進入決勝局，最後也連拿4分輕鬆保發，以7：5收下勝利。

基里奧斯自亂陣腳，決勝盤出現多次失誤。（法新社）

費德爾的下一戰將會迎戰，同樣也是來自澳洲的黑馬米爾曼（John Millman），非種子的他稍早以6：4、4：6、6：1和6：3拍落哈薩克對手古庫書金（Mikhail Kukushkin）順利晉級，生涯首度闖進大滿貫賽第4輪。