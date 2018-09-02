MiLB》朱立人升3A！攜手張育成、江少慶寫台將新紀錄

朱立人不到一個月又被升上3A。（資料照，記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力印地安人小聯盟的台灣捕手朱立人本季表現亮眼，昨也被列在秋季聯盟參賽名單中，而他8月中才被升上2A亞克朗橡皮鴨（Akron RubberDucks），稍早又傳出好消息，不到1個月又獲得升上3A機會。

2012年與克利夫蘭印地安人簽下自由契約的朱立人，2014年在新人聯盟繳出打擊三圍0.348/0.431/0.596的亮眼成績。2015年球季一度因傷缺陣，季末右手肘韌帶斷裂，當年9月動TJ（Tommy John ）手術，之後連2年待1A，但仍頻繳猛打賞。

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朱立人今年從高階1A出發，8月中首度獲得升2A的機會，手感依然火燙，曾連4戰都敲安，29日也轟出本季2A第2轟，而由於原3A捕手哈塞（Eric Haase）被叫上大聯盟，朱立人也被拉上3A與江少慶、張育成一同奮鬥，這也寫下首度有3名台將同時待在同支3A球隊的新紀錄。

而本季印地安人小聯盟台將們皆有不錯的好表現，除開季至今就待在3A的張育成，開季從2A出發的江少慶，6月中也升上3A，雖然9月大聯盟初步擴編還暫時沒有輪到他們，但相信球季畫下句點之前，升上大聯盟依舊指日可待。

朱立人。（資料照，取自推特）