亞運鐵人》台將男子、混合接力都第5 俱創亞運參賽最佳

亞運鐵人三項賽事，台灣隊於壓軸的男女混合接力拿到第5，再創我國亞運佳績。（鐵人協會提供）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕2018年雅加達－巨港亞運鐵人三項賽事，台灣隊於壓軸的男女混合接力拿到第5，和銅牌的香港隊只差40秒，並繼昨日張團畯男子第5名後，再創我國亞運最佳戰績。

相隔12年，寶島鐵人國手重返亞運殿堂，週六張團畯先以1小時51分51秒躋身第5，寫下台將亞運史上寫下新頁。隔天兩男兩女的混合接力，每人依序完成游泳、自行車、路跑再交棒，郭家齊跑出24分鐘、林威志22分13秒、張嘉家25分22秒和張團畯22分09秒，最終台灣鐵人隊以1小時33分44秒躋身前5，又是差一點即可站上頒獎台。

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台灣隊於壓軸的男女混合接力拿到第5，和銅牌的香港隊只差40秒。（鐵人協會提供）

我國鐵人三項運動協會理事長劉玉峯表示，巨港當地天氣非常炎熱，年輕選手表現不錯，也都已經盡力了。他強調，日本仍是亞洲鐵人三項實力首強，其餘各國只能爭銀、銅牌，此行已讓全隊汲取經驗，也對往後大賽更有信心。23歲的張團畯表示，亞運處女秀給自己打80分，「鐵人三項已經12年沒參加亞運，這次展現出我們的實力，下個目標鎖定2020年東京奧運門票，更期待4年後下屆亞運能夠一舉奪牌。

亞運台灣隊再創佳績。（鐵人協會提供）

台灣隊選手完成游泳項目。（鐵人協會提供）