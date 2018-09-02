冰島250公里超馬賽 陳彥博逆轉奪冠

〔體育中心／綜合報導〕為期6天的冰與火250km冰島超馬賽，台灣超馬好手陳彥博前5天還落後給俄羅斯選手，今天在該賽事逆轉奪冠。他賽後坦言，「冰與火250km冰島賽事，有太多的故事與回憶，也是至今參加過環境算是最惡劣的一場賽事。」

陳彥博在臉書上表示，「今天最後的10km，這些一直是我不斷重複的對話，體重掉了很多，體溫也掉很快，速度越來越慢，一切只能咬牙看能夠撐多久，一切都和意志力在作戰！前後和俄羅斯選手不斷拉鋸，終於咬牙堅持到最後一刻，抵達終點，我用力對天空大叫！！」

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「好幾次，我一度懷疑自己這一場是否真的能跑完，又或者說，真的能夠平安完賽？」陳彥博說，「我無法忘記大風雪那天，環境有多惡劣多可怕，強勁風雪吹打的身體，防水外套是唯一的防護，勇敢是我唯一的武器，」

陳彥博說，防水外套是唯一的防護，勇敢是我唯一的武器，不斷和自己對話鼓勵著：「撐下去！你辦的到的！去克服這恐懼！」 每天半夜都被凍醒、早晨是0度以下的低溫、大風，這6天早上睜開眼我都很猶豫，到底要怎麼跑完今天的賽程，心裡很多不安，沒想到，真的慢慢堅持到最後了！」

陳彥博指出，「每一步，很踏實的跑完這250km的賽程，沒有想到，真的能夠逆轉勝拿下總冠軍，沒有什麼比努力、拼盡全力贏來的更美好。冰與火250km冰島賽事，有太多的故事與回憶，也是至今參加過環境算是最惡劣的一場賽事，現在我終於慢慢了解其中的意義，冰，代表心理的恐懼。火，來自於內心的勇敢。」他在文末也說，「謝謝大家的關心，需要好好休眠一陣子了…。」