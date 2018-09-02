亞運棒球》韓王牌投手4度戰台 神全、台灣隊長吃定他

南韓隊投手梁玹種。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運棒球落幕，南韓順利奪金完成三連霸，但唯一一敗就是台灣「貢獻」的，其中王牌投手梁玹種幾乎完全宰制亞運戰場，唯獨無法跨過一道難關，就是36歲台灣隊長林加祐。

梁玹種預賽首戰對台灣先發6局飆4K，只被敲4安，金牌戰對日本飆6K，日本打線僅擠出1支安打，換句話說，梁玹種亞運主投12局只被擊出5支安打，其中2支安打就是林加祐打的，僅失2分也是挨林加祐兩分砲。

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梁玹種年薪高達23億韓元（約台幣6262萬元），為韓職史上單季最高薪投手，他曾在國際賽4度台灣出賽，其中3場先發，有3場在亞運，1場在經典賽，合計投13局飆18K，被敲13支安打失5分，其中「神全」林益全和林加祐對戰都是粱玹種2支2。

昨天金牌戰結束後的頒獎典禮有個小插曲，台灣隊球員邀請梁玹種合影，原本只有幾人合照，後來愈聚愈多人，紛紛想找梁玹種拍照留念，結果他小跑步衝向攝影機，匆匆結束這場「粉絲見面會」，原來是要接受採訪，只能面露微笑說不好意思了。

★梁玹種國際賽對台成績

賽事 局數 角色 面對人次 被安打 奪三振 保送 失分 2014亞運預賽 4.0 先發 14 2 7 0 0 2014亞運金牌戰 0.0 後援 2 2 0 0 0 2017經典賽 3.0 先發 15 5 5 1 3 2018亞運預賽 6.0 先發 20 4 4 0 2

南韓隊投手梁玹種。（資料照，特派記者林正堃攝）