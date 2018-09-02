美網》女單頻爆冷 前球后、溫網冠軍柯珀遭逆轉止步32強

2018/09/02 14:37

前球后柯珀。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國網球公開賽女單第三輪，大會第4種子、前球后柯珀（Angelique Kerber）今遭斯洛伐克悍將齊布可娃（Dominika Cibulkova）逆轉輸球，止步32強。

柯珀才在今年的溫網奪女單冠軍，2016年也在此奪冠，去年則是一輪遊。今天她面對大會第29種子齊布可娃，首盤就以6：3拿下，但之後連續以3：6、3：6遭到對手逆轉。齊布可娃將在16強對上美國網球女將基絲（Madison Keys）。

斯洛伐克悍將齊布可娃闖進16強。（法新社）

本屆美網女單賽事爆冷頻傳，女單世界排名第一的羅馬尼亞網球女將哈勒普（Simona Halep）首輪就被淘汰出局，今年澳網冠軍「丹麥甜心」沃茲妮亞琪（Caroline Wozniacki）也在第二輪就打包。

大會第5種子捷克女將科薇妥娃（Petra Kvitova）今天也不敵第26種子白俄羅斯選手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）；第6種子法國好手賈西雅（Caroline Garcia）今在第三輪輸給第30種子、西班牙女將納瓦蘿（Carla Suarez Navarro）。

大會第5種子捷克女將科薇妥娃。（今日美國）

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