MLB》這也不行？ 費城人投手看「小抄」 竟遭裁判沒收（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕費城人後援投手戴維斯（Austin Davis）今天在對小熊的比賽中看「小抄」，竟遭到資深裁判、三壘審魏斯特（Joe West）當場沒收。

這是發生在該場比賽第8局，這局才上來後援的戴維斯連續解決2人後，面對小熊強打布萊恩（Kris Bryant）時，看了小抄，之後被布萊恩敲安。面對下棒羅素（Addison Russell）時，戴維斯再看了小抄，隨被就被三壘審魏斯特沒收，費城人總教練卡普勒（Gabe Kapler）也上場與魏斯特爭論。

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根據大聯盟官網報導，魏斯特表示，他知道現在的球員們都會帶著小抄，「直到聯盟辦公室告知我們之前，我不能讓投手這樣做，我不會讓他這樣做。」他說，「我走過去並跟他說，『那是什麼？』，我說，『你可以在賽後取回它，但你不能現在拿著』。我不會把他趕出去，他不是在作弊。」

報導指出，戴維斯被認為是唯一一位費城投手帶著小抄到投手丘的人，「我們舉行會議、研究打者，我把那些資訊寫在那張卡上，這樣我就不用嘗試去記，讓我的精力為比賽做好準備。」戴維斯說，「我們的分析部門很努力地提供這些資訊，我想好好運用。」



另據ESPN報導，魏斯特說，「我告訴他我們不允許他在身上、衣服、手套中帶任何東西，除非像下雨的情況，我們允許他在口袋中放松香，除此之外，他們在投球時不能有任何物品。」

費城人後援投手戴維斯（左）看小抄遭到沒收。（美聯社）

費城人後援投手戴維斯（左）看小抄遭到沒收。（美聯社）