NBA》湖人買斷老將合約 空出薪資明年再搶大咖球星

丹恩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人老將「魯蛋」丹恩（Luol Deng）從上個球季名字就一直都在交易桌上被提及，而根據美媒報導，一旦與丹恩達成買斷協議後，湖人將會用延伸條款裁掉他後，丹恩就可以如願成為自由球員。

湖人2016年夏天合計灑下1.36億美元（約新台幣42億元）簽下丹恩（Luol Deng）與俄羅斯中鋒莫茲戈夫（Timofey Mozgov），然而為了讓年輕球員得到上場機會，原本理應擔任先發要角的2人，不但遭總教練華頓（Luke Walton）拔掉先發資格，今年更掉出替補陣容。

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丹恩2004年被太陽隊在第一輪第七順位選中，隨後遭交易至公牛，曾在2012-13、2013-14賽季兩度入選明星賽，然而本計丹恩僅在開幕戰上場了13分鐘，拿下2分1助攻，之後再也沒有任何上場機會，被「冰」在板凳上。

去年他與經紀人雖然希望湖人球團能將合約買斷或是交易他，但2年總值約3680萬美元的合約，卻讓其他球隊望之卻步，而根據知名記者「沃神」（Adrian Wojnarowski）報導，丹恩最後同意放棄750萬美元的薪水，才終於和湖人達成買斷協議。

遭買斷後，丹恩也將能如願踏進自由球員市場，據悉目前就有多支球隊有意簽下這位老將，除了急著想進補鋒線實力的灰狼之外，連西部強權火箭也是其中之一。

而清掉丹恩合約後，湖人預計薪資空間將能飆升至3600-3800萬美元左右，也讓他們有機會能在明年夏天自由市場上簽下一名全明星球員。