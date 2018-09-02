中職》月MVP初體驗 鄧志偉不要被得獎束縛

統一獅鄧志偉獲八月打擊MVP。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅鄧志偉獲得8月份打擊MVP，這是他生涯初體驗，鄧志偉開心能夠得到肯定，但是也希望不要被得獎束縛。

鄧志偉表示，第1次拿到月MVP，是職棒生涯1個里程碑，對低潮2年的他更是莫大的肯定，當然非常開心，不過，也不要開心太久，雖然難免會想到得獎的事情，但是如果一直想要打出MVP的表現，只會帶來額外的壓力，所以要盡量保持原來的心態去比賽。

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以往鄧志偉表現起伏比較大，能夠贏得月MVP，代表整個月持續有出色的成績。鄧志偉表示，現在有更穩定的表現，「渴望」和「觀察」是兩大主因，由於2年來大部份時間都待在二軍，他比別人更渴望能有在一軍表現的機會，推動他不斷努力，而觀察除了對方投手的狀況，也包括壘上跑者和球數等各種狀況，隨時調整打擊策略。

鄧志偉這次回到一軍，選球明顯改善，不再是以往的盲劍客。鄧志偉表示，二軍期間對選球下了很大的功夫，每次打擊練習都會設定自己的九宮格，剛回到一軍對於假想的九宮格還不是很能夠確實掌握，現在越來越清楚，不會隨便追打壞球，即使是好球，如果不好攻擊，也不會輕易出棒。

統一鄧志偉。（記者黃志源攝）

