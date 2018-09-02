中職》許基宏單場雙響砲 兄弟二軍14安勝富邦

〔體育中心／綜合報導〕今天中信兄弟與富邦悍將二軍在屏東棒球場交手，兄弟今天砲火猛烈，單場敲14支安打，包含4發全壘打，其中許基宏還貢獻雙響砲，加上投手群的接力封鎖，終場就以7：1擊敗富邦。

今天一開場兄弟就有攻勢，第一局靠著許基宏、陳文杰陽春砲，攻下2分，第六局許基宏又敲出本場第二支全壘打，加上陳子鴻的三分砲，拉開領先，富邦這場僅靠著高國麟在第四局的陽春砲得到唯一的一分。

請繼續往下閱讀...

許基宏在１局上擊出陽春砲。（記者黃志源攝）

許基宏在１局上擊出全壘打。（記者黃志源攝）

陳文杰在１局上擊出全壘打。（記者黃志源攝）

許基宏在６局上再擊出全壘打。（記者黃志源攝）

陳子鴻在６局上擊出３分全壘打。（記者黃志源攝）

陳子鴻在６局上擊出３分全壘打。（記者黃志源攝）

高國麟在４局下擊出陽春砲。（記者黃志源攝）

兄弟今天不僅打擊出色，投手群也發揮優異，今天先發投手班尼特主投5局，只敲了3支安打，失掉1分，共送出7次三振，防禦率降到6.75，拿到二軍的首勝。之後接替投球的王則鈞、彭識穎、楊達翔都沒有再失掉分數。富邦先發投手游霆崴投4.1局，被打7支安打，失掉2分都是自責分，吞下本季第三敗。

富邦二軍先發投手游霆崴。（記者黃志源攝）

中信二軍先發投手班尼特。（記者黃志源攝）

王勝偉受傷下二軍，目前持續在二軍上場比賽。（記者黃志源攝）