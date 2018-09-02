足球》佩德羅、阿札爾各進一球 切爾西收下開季四連勝

佩德羅（左2）助球隊打破僵局。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕英超第4輪，「藍軍」切爾西坐鎮主場迎戰伯恩茅斯。切爾西在下半場靠著佩德羅（Pedro Rodriguez）與比利時隊長阿札爾（Eden Hazard）的進球，終場以2：0擊敗對手，同時收下聯賽4連勝。

上半場雙方戰成平手，比賽來到下半場第72分鐘，藍軍前鋒吉魯（Olivier Giroud）禁區外圍傳給佩德羅，後者停球後起右腳射門破網，助切爾西打破僵局。隨後第85分鐘，藍軍前鋒阿札爾接獲後衛阿隆索（Marcos Alonso）的傳球後，起腳打遠門柱得手。最終切爾西就以2球之差擊敗伯恩茅斯，目前以4勝0敗暫居英超第2位。

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賽後，藍軍主帥薩里（Maurizio Sarri）表示：「我對於球隊的表現和比賽的結果都很滿意。上半場我們踢得很艱難，我們可能需要改變傳接球的速度，或者提升無球時的跑動。但踢這種類型的比賽時，一般會在最後20分鐘才能取得進球，所以我一直都對球隊抱有信心。」

而切爾西左後衛阿隆索近況優異，在面對同城勁敵兵工廠與伯恩茅斯的比賽都有助攻，同時從轉會到切爾西以來，阿隆索已經為藍軍踢進14球並送出7次助攻。對於他的好表現，薩里說：「阿隆索可能是歐洲最好的左後衛了，他的身體素質優異，在進攻方面也非常優秀，但如果在防守方面能夠有所提升，他就是世界最優秀的左後衛。」

阿札爾攻進藍軍第2顆進球。（美聯社）

阿隆索傳出助攻。（法新社）