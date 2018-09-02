日職》陽岱鋼代打吞K百轟再等等 巨人得分上雙轟垮中日

陽岱鋼代打吞K。（資料照，取自讀賣巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人與中日龍三連戰最終場，此役上演激烈的打擊戰，巨人全場狂掃17安，包含岡本和真的3分砲和重信慎之介的生涯首轟，終場以13：8擊敗中日，旅日好手陽岱鋼8局上場代打吞K，生涯百轟仍要再等等。

讀賣巨人第四棒岡本和真，首局就砲轟中日老將松坂大輔，敲出3分砲助隊先馳得點，第2局再灌4分，重信慎之介也敲出生涯首轟，松坂僅投2局就被敲出9支安打，挨2轟失7分提前退場，巨人3、4兩局分別再靠著坂本勇人適時安打和2支長打串連得分，前4局局局有得分，以11：2領先中日。

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中日在2局下追回2分，但巨人先發今村信貴逐漸回穩，3至7局有效壓制對手火力，不過到第8局卻出現大亂流，藤井淳志敲安開啟攻勢，連挨4安追回2分，投出保送後被教練換下場，接替投球的中川皓大仍無法止血，被敲2安失4分，其中有3分得記在今村身上，中日單局灌進6分。

今村信貴此役他先發7局被敲10安失7分，所幸隊友火力相挺，擋住中日的強勢反攻，巨人全場敲出17安灌13分，終場以4分之差贏球，今村也順利拿到本季第5勝，而松坂則是吞下本季第4敗。

陽岱鋼在8局上代打遭到三振，8局下守右外野，雖然9局上輪到他上場打擊，但被教練團換下，由阿部慎之助代打，此役1打數吞K，打擊率略降至2成41。