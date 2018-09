馬林魚快腿西耶拉。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕馬林魚外野手西耶拉(Magneuris Sierra)本季打擊率雖只有1成77,但他今天在陳偉殷先發出賽時展現最大武器──驚人的跑速,於第2局、一出局時突襲短打成功,跑到一壘只花3.43秒,創下大聯盟今年最快紀錄。

根據大聯盟數據分析系統Statcast,西耶拉的衝刺速度為每秒鐘30.6英呎,至於自系統啟用以來,跑到一壘最快的紀錄,是太空人艾圖維(Jose Altuve)在去年9月創下的3.33秒。

馬林魚本場比賽在陳偉殷8局僅失1分的好投帶領下,在主場以6:3擊敗來訪的藍鳥。

.@Magneuri can fly!



He clocked the fastest home to 1st time (3.43 seconds) in 2018. pic.twitter.com/R1dI7hFUC3