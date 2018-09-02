棒球》迷你棒球夏季大會天母登場 巨人少棒、新北育樂營奪冠

小朋友揮棒有全壘打王架式（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕 MINI BASEBLL夏季大會今於天母運動公園登場，一系列體驗活動讓小朋友們親身體驗棒球樂趣，其中最受矚目的莫過於U-10、U-8兩組的夏季大會挑戰賽，總計13支隊伍爭奪挑戰賽的冠軍榮耀。最終U-10組由巨人少棒隊擊敗所有對手，U-8組則由新北育樂營脫穎而出。

台灣擁有非常深厚的棒球基底，被WBSC選為MINI BASEBALL全球整個示範區域，未來台灣制定的發展體系、賽事規則都會變成全世界的標準規範。明年中華棒協將舉辦WBSC最高層級的Premier 12世界12強棒球錦標賽，結合現有的U-23、U-18、U-15、U-12各層級，未來MINI BASEBALL也將以U-10的定位加入世界棒壘球總會的賽事體系」。

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來！擺個未來的棒球巨星巨砲模樣（主辦單位提供）

夏季大會挑戰賽特殊規則讓孩童盡情享受棒球樂趣，與一般大眾所認識的棒球規則不同，為了要讓每個小朋友都能公平參與，打者要打完一輪9個人次後才會換局，同時也能避免強弱懸殊差距，讓其中一方的小朋友失去樂趣。U-8啟蒙階段的小朋友，使用T座進行打擊，去除投手的影響，讓兒童們能更專心於打擊與守備。U-10則加入了拋球打擊的概念，特別的是投手是由攻擊方的教練所擔任，透過同隊教練相互溝通與穩定拋球，讓孩童能盡情揮擊。

小朋友獲勝後和教練擁抱在一起。（主辦單位提供）

大聯盟！我來了。從小建立正確的棒球觀念，全速跑壘。（主辦單位提供）

U10隊伍採循環賽制，上午場由巨人少棒隊連兩場以12比9擊敗新北育樂營U10隊、福林國小少棒隊，率先獲得U10組隊伍晉級資格；下午場WHB以強大火力接連以17比4、13比3轟垮對手新竹Keep棒球學院 、六家國小，順利取得U10組最後一張冠軍門票，由巨人少棒隊與WHB晉級冠軍賽。在最終的冠軍賽，巨人少棒隊靠著藍睦天的滿貫全壘打鎖定勝局，以11比6擊敗WHB，獲得U-10組的冠軍。

U8挑戰賽由七支隊伍參賽，採取單淘汰制。上午場新竹Keep棒球學院以18比17擊敗WBC威力紅隊、新北育樂營U8隊以14比10擊敗長庚社區少棒隊、六家國小以20比19擊敗新竹小戰士親子棒球隊。下午場新北育樂營U8隊以17比11擊敗新竹Keep棒球學院、六家國小以24比10擊敗夢無限幼兒棒球俱樂部、新竹Keep棒球學院以24比13擊敗夢無限幼兒棒球俱樂部。六家國小、新北育樂營U8隊在最後的冠軍賽對決，最終比數18比8，由新北育樂營U-8隊獲得冠軍。