亞運》沒拿金牌... 北韓教練爆走了 遭維安趕出場

潘哲萊（左）在頒獎台上，與得到金牌的中國選手距離相當遙遠。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕亞運會今晚進行閉幕，昨天進行的女子拳擊51公斤級金牌戰爆發爭議，中國選手常園以3：2擊敗北韓選手潘哲萊（Pang Chol Mi），想不到北韓團隊賽後進行激烈抗議，被大會趕出場。

法新社報導，北韓選手潘哲萊輸給中國選手常園後，教練Pak Chol Jun衝上擂台，並要選手一起留在場上進行抗議，最後被警察和維安人員強制驅離，另一名教練Il Nam Pak則是鼓吹現場觀眾，群起對中國選手報以噓聲。

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潘哲萊的2名教練馬上被取消參加亞運會資格，現在將面臨國際拳擊協會（AIBA）的紀律處分。

隨後進行的頒獎儀式上，潘哲萊全程表情超厭世，面對群眾喝采也毫無反應，在演唱金牌國家的國歌時，她更直接背對中國國旗，之後也沒有和其他四強選手一起進行例行的合拍紀念照，就離開獎台。

教練到擂台上抗議。（法新社）

維安人員請北韓選手與教練離開擂台。（法新社）

出動大會人員請北韓教練離開擂台。（法新社）

北韓團隊進行抗議中。（美聯社）

潘哲萊（左）不願和其他得牌選手一起拍紀念照，右二為我國好手林郁婷。（法新社）

中國選手常園勝利。（歐新社）

裁判要求北韓選手潘哲萊離場。（美聯社）