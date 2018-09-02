足球》歐冠小組賽抽籤出爐 C羅將對上老東家曼聯

C羅將回到老特拉福對陣老東家。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018-2019賽季歐洲冠軍聯賽抽籤前天落幕，義甲強權祖文特斯與曼聯、瓦倫西亞、伯爾尼年輕人被分配在H組，也代表著今年轉會至祖文特斯的足壇巨星C羅（Cristiano Ronaldo）將對陣當年讓他揚名國際的球隊─曼聯。

C羅在2003年獲得前曼聯傳奇教頭佛格森（Sir Alex Ferguson）的賞識，以1224萬英鎊的轉會費，從葡萄牙球隊體育CP轉隊至曼聯，也開啟了他的成名之路。總計6年的曼聯生涯，C羅為紅魔出賽292場，攻進118顆進球，並送出68次助攻，是曼聯能夠在2007-2009年賽季拿下3連霸、07-08賽季奪下歐冠冠軍的重要功臣。

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對於前子弟兵將回到曼聯主場比賽，現任曼聯主帥穆里尼奧（Jose Mourinho）給予高度讚賞，他說：「我認為C羅會喜歡回來這裡踢球，當年我執教皇馬來到老特拉福球場（Old Trafford）的時候，他就非常興奮能夠重回這座球場。」

「他加盟祖文特斯就是為了贏下歐冠冠軍，他會渴望回到這裡進球並贏得勝利。老特拉福的球迷們都很愛他，也會用自己的方式歡迎他，我認為這是好事情。」

除了H組之外，B組的巴塞隆納（西甲）、托特納姆熱刺（英超）、PSV恩荷芬（荷甲）、國際米蘭（義甲）與C組的巴黎聖日爾曼（法甲）、拿坡里（義甲）、利物浦（英超）、貝爾格勒紅星（塞爾維亞）都算是「死亡之組」，也讓今年的歐冠小組賽更有看頭。

曼聯主帥穆里尼奧。（歐新社）

歐冠小組賽抽籤結果。（美聯社）